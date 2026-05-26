SS. Nazaro e Celso. Una precisazione su don Renato

In riferimento all’articolo «Il Centro Sud ora ha il suo punto comunità», comparso sul Giornale di Brescia del 9 maggio scorso, è opportuno precisare, per rispetto della verità storica, che il defunto sacerdote citato, don Renato Laffranchi, fu per lunghi anni residente in ambienti della parrocchia, nella quale svolse anche il ruolo di curato e di coadiutore, ma non fu mai, a nessun titolo e in nessun senso, «guida» della comunità parrocchiale dei SS. Nazaro e Celso.

Enrico Franceschini