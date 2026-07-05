Sono inciampata, ma quanta gente mi ha poi aiutato

In breve i fatti: venerdì 26 giugno 2026 a causa di autobloccanti di cemento posizionati malamente sul piano pedonale sono inciampata e caduta nel parcheggio antistante il Decathlon di Lonato del Garda. Poteva andarmi molto male perché sono atterrata sulla carreggiata dove, al momento, fortunatamente, non passavano automobili. Non voglio parlare di me, ma delle persone, oltre mio marito, che mi hanno aiutata, sostenuta, confortata, assistita. Ho toccato con mano l’umanità e la premura verso chi non avevano mai visto e sicuramente non incontreranno più. C’è ancora amore verso il prossimo nonostante sembri che prevalga l’indifferenza. Ringrazio la signora Irene che mi è stata vicina, i dipendenti del Decatlhon che si sono prodigati, in particolare Giorgia, che forse tremava più di me, che ha disinfettato le ferite e come la Samaritana, mi ha dato da bere. Un’esperienza negativa, ma mi ha fatto scoprire altruismo e bontà. Grazie a tutti i presenti in quel momento.

Milena