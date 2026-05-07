Sollecito dai toni minatori: lo trovo davvero scorretto

Ricevo una raccomandata dal Comune di Brescia c/o Agenzia Abaco Spa e apprendo prima con stupore e poi con rabbia che si tratta di un sollecito di pagamento di euro 239,67 per servizi cimiteriali relativi all’anno 2022 per il servizio funebre della mamma deceduta in data 02/09/2022. Il sollecito impone di sanare la posizione pagando entro 30 giorni dalla notifica l’allegato bollettino o l’Ente creditore provvederà a promuovere azioni cautelari ed esecutive come fermo del veicolo, ipoteca dei beni immobili o dello stipendio ecc... e altre minacce di questo genere. Io sono la classica persona che come arriva un bollettino di pagamento o una bolletta la paga immediatamente, non aspetto date o scadenze e odio debiti o sospesi e quindi sono rimasta allibita. Sono sicurissima che non ho mai ricevuto mandati di pagamento e soprattutto mi domandavo cosa c’entrava il Comune di Brescia quando la mamma abitava in provincia ed ho quindi contattato l’agenzia funebre del paese che in tempo di Covid con tutti i problemi connessi si è occupata di tutto. Contatto il titolare dell’agenzia funebre perché non riesco a spiegarmi cosa c’entra il Comune di Brescia, l’unico dubbio che mi rimane è che causa Covid e con tutta la famiglia ammalata il funerale è stato posticipato di una settimana. Accenno al titolare del sollecito e non faccio a tempo a formulare i miei dubbi che mi sento rispondere che tutti i clienti dell’agenzia che hanno avuto un servizio funerario nel periodo del Covid hanno ricevuto lo stesso sollecito senza mai aver ricevuto prima una comunicazione. Il titolare dell’agenzia è una persona molto stimata e competente e mi spiega che il Comune di Brescia non ha mai mandato le spese ai suoi clienti perché causa Covid hanno sospeso i mandati e che ora manda a tutti i solleciti di pagamento. Non è per la spesa, che sicuramente va saldata, ma per le modalità adottate e per la raccomandata dai toni minatori, che mi sono decisa a mandare questa email, disgustata dalle modalità. Forse il Comune di Brescia dovrebbe scusarsi con chi oltre ad affrontare un lutto in tempo di Covid deve anche subire le mancanze della sua gestione con raccomandate minatorie.

Raffaella Di Trolio

Collebeato