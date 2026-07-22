Sistema sanitario. L'inefficienza delle prenotazioni

Vorrei proporre, fra i tanti ospitati in questa rubrica, un altro episodio della mostruosa inefficienza del sistema informatico regionale per le prenotazioni sanitarie. Dovendo prenotare due prestazioni sanitarie contenute nella stessa ricetta, essendo riottoso alle infinite attese dei numeri verdi, avendo provato invano con la specifica applicazione (perché si bloccava quando dovevo verificare e confermare data e ora), ma avendo scoperto sul relativo portale di Regione Lombardia che è possibile effettuare la prenotazione andando nelle farmacie lombarde, ho provato speranzoso quest’ultima soluzione. Così martedì 14 luglio , nella farmacia dell’Oltremella che mi è abituale, una gentilissima ed efficientissima dottoressa, in pochi minuti mi ha stampato le due prenotazioni, la prima per giovedì 16 luglio a Travagliato e la seconda per il 2 ottobre in città. Felice e beato per la tempistica veloce come mai avrei sperato, il 16 luglio sono andato a Travagliato (con l’allegra compagnia di caldo e afa terrificanti), scoprendo da impiegate sempre gentili ed efficienti, che il Centro Unico di Prenotazione regionale aveva annullato la prenotazione di quel giorno, mantenendo valida solo quella del 2 ottobre. Mi è stato detto che il sistema regionale non accetta due prenotazioni diverse nella stessa ricetta se effettuate in strutture diverse, annullando automaticamente la prima, ma senza nessuna segnalazione alla farmacista né al sottoscritto. Tenendo a freno il fastidio per la situazione e non volendo assolutamente sfogare l’arrabbiatura con le bravissime impiegate di Travagliato, ho riprenotato una delle due prestazioni in quella struttura per il 10 agosto, mentre per la seconda sono andato dal mio fantastico dottor Pigoli, che fra una visita e l’altra mi ha ristampato la ricetta. Con la quale, per la seconda prenotazione, sono tornato nella farmacia che mi è abituale, dove però il sistema regionale era bloccato. Ho provato in un’altra farmacia, avendo come risposta prima che dovevo andare Civile, e poi, quando ho mostrato il portale regionale, che non erano ancora abilitati. Infine, nell’ultimo tentativo alla farmacia di Urago Mella, ho trovato un bravissimo dottore che in pochi minuti mi ha consegnato la stampa della seconda prenotazione per il 24/8 in città. Comunque contento di aver ottenuto le due prenotazioni in poche settimane, alla fine di «un pomeriggio di un giorno da cani», stressato e accaldato, ho pensato di avere incontrato persone gentili, cortesi e competenti, ma di essermi scontrato con un sistema informatico regionale assolutamente inefficiente. E con tutti i soldi che ci spendono, potrebbero farlo funzionare meglio. Ho 74 anni e mi considero fortunato perché sto abbastanza bene di salute e guido la macchina; ma mi chiedo cosa sarebbe successo ad una persona più anziana, con meno salute e non in grado di guidare.

Vito Lancellotti

Brescia