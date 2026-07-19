Servizio pubblico gratuito per chi fa volontariato

Trasporto pubblico e volontariato, c’è chi propone la gratuità sino ai 16 anni e chi la innalzerebbe sino ai 18. Invece io vorrei proporre la gratuità a tutti gli studenti e lavoratori pubblici e privati che facciano almeno 10 ore al mese (da valutare) di volontariato nelle associazioni, coop ed enti pubblici in ambito ambientale e altro. La mia visione che metto al vaglio della politica responsabile è un civismo attivo, non demagogico ove ognuno può scegliere l'ambito che preferisce dedicarsi ed enti, coop, scuole, università e associazioni varie devono trovarsi pronte. Un doppio registro e una fondazione del volontariato, questo giuridicamente non lo so, ma so che Brescia qualcosa in merito ha... i fondamenti per attuare un civismo attivo e consapevole.

Roberto Pasini