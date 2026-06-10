Se queste sono le proposte Schlein rivincerà la Meloni

Al fine di scongiurare la seppur remotissima eventualità di vincere (o almeno pareggiare) le elezioni del prossimo anno, l’astuta segretaria del Partito Democratico Elly Schlein - oltre che guardarsi bene dal sedersi al tavolo con i compagni di viaggio, per scrivere uno straccio di programma che includa politica industriale e energetica, sanità, istruzione, università, AI e giovani, sicurezza, lotta all’evasione fiscale, gestione dell’immigrazione, previdenza, posizionamento internazionale dell’Italia (beninteso, tutti temi rispetto ai quali ciascuno dei potenziali alleati del cosiddetto «Campo Largo» la pensa in modo diverso, se non opposto, anche all’interno dello stesso Pd) - con formidabile tempismo ha deciso di calare l’asso e ha (ri)pronunciato la parola magica: «Patrimoniale!». Cioè (ri)tassare coloro che le tasse le hanno già pagate. Geniale, davvero. Perdere contro il più longevo ed inconcludente governo della storia repubblicana non sarà impresa facile, ma temo che ci riusciranno. Prepariamoci ad un altro quinquennio di Meloni&C., con un Presidente della Repubblica che sarà gradito anche al generalissimo. Applausi!

Germano Mazzali

Brescia