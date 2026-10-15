Se la burocrazia mette un freno alla semplicità

Vorrei segnalare una vicenda che fa riflettere sullo stato della nostra pubblica amministrazione. Sono tutore di una persona con disabilità al 100%, immobilizzata da oltre cinquant’anni come attesta una regolare certificazione. Presentata la richiesta per ottenere un certificato di utilizzo automobilistico, mi è stato prima risposto che la persona «non possedeva i requisiti» e, successivamente, è stata pretesa una visita fisiatrica per «accertare l’impossibilità di camminare». Mentre le grandi nazioni competono a colpi di intelligenza artificiale e modernizzazione, digitale, l’Italia continua a imbrigliare i propri cittadini vulnerabili in paradossi burocratici francamente demoralizzanti.

Roberto Chiarini