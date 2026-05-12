Scusate il disagio. È stato davvero un giorno difficile

In riferimento alla lettera pubblicata l’8 maggio relativa alle difficoltà riscontrate da un cittadino nel conferire alcuni rifiuti in legno al Centro di raccolta di via Metastasio, desideriamo innanzitutto porgere le nostre scuse per il disagio e fornire alcune precisazioni utili per tutti i lettori. La giornata a cui fa riferimento il lettore, domenica 26 aprile, ha registrato in tutte le isole ecologiche cittadine un picco straordinario di accessi e conferimenti, con conseguenti e comprensibili complessità logistiche dovute al rapido riempimento dei container. La situazione è stata inoltre influenzata dalla festività del giorno precedente, 25 aprile, durante la quale il Centro di raccolta di via Metastasio è rimasto regolarmente aperto dalle 9 alle 13, così come gli altri centri di raccolta, ad eccezione di Buffalora; la concomitanza della festività e della giornata domenicale ha rallentato la catena logistica dei servizi e non è stato quindi possibile effettuare tutti gli svuotamenti dei container con le consuete modalità operative. Una volta raggiunto il livello massimo di riempimento dei cassoni, gli operatori hanno cercato di indirizzare gli utenti verso altre isole ecologiche, compatibilmente con la capacità residua degli impianti, o verso le giornate successive. Come confermato anche dal lettore, già nella mattinata di lunedì il container dedicato al legno è stato regolarmente svuotato, consentendo il conferimento dei materiali. Va ricordato che la rete dei centri di raccolta è sempre più utilizzata dai cittadini bresciani: nel 2023 si sono infatti registrati 280mila accessi con la gestione di 20.350 tonnellate; nel 2024 si è saliti a oltre 300mila accessi e 32.760 tonnellate e nel corso del 2025 si è arrivati a 374.437 accessi e oltre 35mila tonnellate gestite, pari a più del 30% del totale dei rifiuti raccolti in città. Anche a seguito di questa dinamica, nei giorni scorsi è stato aperto il nuovo Centro di raccolta di via Pertusati - il sesto presente in città - che consente di ampliare il servizio a disposizione dei cittadini, contribuendo a distribuire meglio i flussi sul territorio. Aprica continuerà a monitorare con attenzione l’andamento degli accessi ai Centri di raccolta, così da migliorare ulteriormente il servizio soprattutto nei periodi di maggiore affluenza.

Ufficio stampa A2A