Salumificio Aliprandi, un triste addio

A Luca Aliprandi vorrei giungesse il mio ricordo della sua attività. Ho avuto occasione, in passato, di recarmi da loro per acquistare le loro «famose» buonissime salamine, con le quali festeggiare l’inizio dell’anno catechistico della parrocchia che frequento. Più di una volta, saputo il fine dell’acquisto, lo stesso ci veniva offerto gratuitamente, dietro il solo «compenso» di preghiere da parte nostra. Grazie ancora signor Luca per la sua generosità, che non ho mai dimenticato! Stia certo che il nome Aliprandi rimarrà in positivo nella storia imprenditoriale bresciana.

Fausta

Brescia