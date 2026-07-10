Saltare la barricata e dire grazie a tutti gli operatori

Ultimamente mi è capitato di «saltare la barricata» ovvero ho cambiato ruolo passando da operatore sanitario a paziente dell’Unità Operativa Otorinolaringoiatra degli Spedali Civili per un intervento con ricovero di alcuni giorni. Sin dall’inizio nelle visite ambulatoriali mi sono interfacciato con la cortesia del personale amministrativo, delle infermiere e dei medici. A seguire il prericovero con la gentilezza della infermiera professionale Wilma che mi ha seguito in tutte le fasi della mattinata, gestendo le varie analisi e le visite da sostenere. Quindi il ricovero, trattato veramente con i guanti bianchi da tutto il personale: cito il dottor Davide, la dottoressa Giorgia, gli operatori Rosangela e Giacomo, gli infermieri Giuseppe e Miriam e tutti gli altri che si sono succeduti nelle varie turnazioni. Qualcuno potrebbe avanzare l’obiezione che, essendo io un collega, potrei avere avuto un occhio di riguardo nei miei confronti: nulla di più sbagliato perché tutte queste attenzioni, queste gentilezza, questa professionalità l’ho vista utilizzare nei confronti di tutti i pazienti ricoverati in quei giorni. Grazie ragazzi, siete un bel gruppo.

Paolo