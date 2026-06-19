Rimozioni delle auto: solo quando c’è la Mille Miglia?

Nei giorni dello svolgimento delle Mille Miglia ho notato in città un intensificarsi delle rimozioni forzate con carro attrezzi di veicoli parcheggiati male. Mi chiedo perché lo stesso zelo non venga messo in campo quando si tratta dei veicoli parcheggiati sui marciapiedi in occasione della pulizia delle strade. Forse i cittadini che pagano le tasse contano meno dei concorrenti della gara e dei loro sponsor?

Adriana Pozzi