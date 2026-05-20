Reparto Maternità. Così abbiamo accolto la paziente

In riferimento alla lettera pubblicata sul Giornale di Brescia dal titolo «In Maternità il prericovero è impossibile», riteniamo opportuno fornire una ricostruzione puntuale dei fatti, con l’obiettivo di offrire all’opinione pubblica un’informazione corretta e completa. La paziente interessata ha contattato telefonicamente il reparto di Ostetricia e Ginecologia di Fondazione Poliambulanza nella mattina di venerdì 8 maggio 2026, richiedendo la programmazione di un prericovero finalizzato a un taglio cesareo elettivo. Durante il colloquio, la signora riferiva - su indicazione del proprio medico curante - la necessità di anticipare l’intervento, in considerazione della quarta esperienza di parto cesareo e di precedenti parti avvenuti rispettivamente alla 36ª e alla 37ª settimana di gestazione. A seguito del colloquio telefonico, il nostro personale ha provveduto a: - Accogliere prontamente la richiesta, invitando la paziente a fissare il prericovero in data 18 maggio 2026 alla 37 ª settimana di gestazione presso la segreteria di reparto, garantendo l’inserimento della paziente seppure in condizione di lista già completa; - Informare la paziente che la data definitiva del taglio cesareo sarebbe stata concordata con il ginecologo nella giornata del prericovero, previa valutazione della documentazione clinica, con possibilità di anticipare l’intervento tra la 38 ª e la 39 ª settimana; - Illustrare le motivazioni cliniche alla base della scelta di non eseguire un taglio cesareo elettivo eccessivamente precoce, in accordo con i neonatologi della struttura: l’adattamento neonatale risulta significativamente più complesso nei neonati nati da taglio cesareo prima della 38 ª-39 ª settimana di gestazione, in assenza di indicazioni cliniche specifiche che ne giustifichino l’anticipo; - Rassicurare la paziente circa la piena disponibilità operativa della struttura in caso di travaglio spontaneo anticipato o qualsiasi altra urgenza ostetrica, con garanzia di intervento in sicurezza in regime d’urgenza in qualsiasi momento. Desideriamo pertanto precisare che Fondazione Poliambulanza ha accolto e gestito la richiesta della paziente con attenzione, tempestività e appropriatezza, nel pieno rispetto delle linee guida cliniche vigenti e a tutela del benessere materno-neonatale.

Angelo Meloni

Direttore Sanitario Aziendale Fondazione Poliambulanza