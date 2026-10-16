Quei rifiuti e il degrado vicino all’acqua

A Gavardo nei pressi di piazza Aldo Moro si trova la casetta dell’acqua, a pochi metri è installato un bagno chimico, aperto solo un giorno alla settimana in occasione del mercato, e ad un metro e settanta centimetri c’è un fusto cilindrico per rifiuti a bocca larga aperto. Già così, soprattutto verso sera la situazione è sgradevole sia alla vista che per l’olfatto. Ma nelle giornate festive si arricchisce di immondizia a tal punto che borsine e percolato arrivano vicino al punto di prelievo dell’acqua. Per gli utenti che si recano sul posto è una cosa vomitevole. Sarebbe opportuno allontanare il fusto, visto che gli amministratori non riescono a porre fine all’inciviltà di chi scambia le piazze per una discarica, la situazione è identica in tutto il territorio comunale. Sorge il dubbio che i nostri amministratori non se ne rendano conto, non vedano, non vivano la quotidianità, o preferiscano semplicemente ignorarla e voltarsi dall’altra parte? Purtroppo, la realtà dei fatti conferma la percezione.

Pierino Stefano Zucchini