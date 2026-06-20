Quartiere Fornaci. Vita insostenibile, chiediamo ascolto

Vorrei portare all’attenzione sua e dei suoi lettori, una situazione divenuta ormai insostenibile, che si protrae da troppo tempo e che adesso ha bisogno di risposte concrete da parte di un’Amministrazione comunale assente. Mi riferisco al quartiere delle Fornaci e in particolar modo a via Verziano che si trova ad affrontare una situazione drammatica. Dal numero 141 della via, fino a via Flero, non esiste marciapiede e le persone si trovano a dover percorrere letteralmente in mezzo alla strada il tratto che porta alla fermata dell’autobus. A questa già incresciosa situazione si è recentemente aggiunto il carico del traffico di rimbalzo della Corda Molle a pagamento che ha aumentato il flusso di veicoli e lo smog sulla via in modo esponenziale. Non c’è più pace, il diritto al riposo è diventato impossibile da far valere e nessuno ci dà una mano. Ogni schieramento politico ha la sua buona motivazione per non impegnarsi in modo incisivo alla soluzione del problema. La Provincia, suo malgrado, si trova al centro di accese discussioni economiche e viabilistiche cercando di salvare capra e cavoli e noi cittadini rimaniamo da soli a subire tutto il disagio e a maledire il giorno che abbiamo acquistato una casa in una zona di campagna sognando pace e tranquillità, in un nucleo storico protetto tra l’altro. Attraverso il giornale della città chiediamo un tavolo di ascolto, chiediamo scelte condivise, chiediamo aiuto, chiediamo azioni concrete, chiediamo rispetto, dignità ed una civiltà che una città come Brescia si merita, per la pace di tutti, soprattutto della nostra.

Laura Isetti e Comitato Spontaneo Fornaci