Quanto limitano le liste bloccate. Sì alle preferenze

Liste bloccate! «Ricordo - anni 60 - prima Repubblica»: l’elettore aveva a disposizione ben 4 preferenze, un bel diritto di scelta che veniva esercitato, eccome! Ma i partiti di allora erano ricchi di ben altra classe dirigente, oltre che di valide personalità da inserire nelle liste e soprattutto c’era un profondo rispetto per l’elettore. Oggi invece ci propongono le liste bloccate, così l’elezione senza problemi è garantita ai fedeli. Eliminare, negandolo di fatto, il diritto di scegliere chi sarà chiamato a rappresentare in Parlamento - perché questo è il fine delle liste bloccate - è una vile proposta. Poi si chiederanno farisaicamente il perché delle scarse affluenze ai seggi, e spallucce se gli elettori sono stati pochini, né turba il pensiero che una democrazia non partecipata - e tale è quella delle liste bloccate - porta la democrazia a morire per afasia.

Giovanni Battista Cena