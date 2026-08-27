Quanti disservizi. Vorrei da Arriva una spiegazione

In data 24 agosto 2026 ho accompagnato una signora per prendere il bus di Arriva previsto passare a Padenghe alle ore 12.25 in direzione Brescia (lo faccio 3 volte a settimana, all’arrivo alle 8.25 e al rientro alle 12.25). Sul posto erano presenti due coppie di persone e insieme abbiamo visto il mezzo arrivare e, ignorando i richiami delle persone in attesa, svoltare alla rotonda precedente la fermata e dirigersi verso Brescia senza fermarsi. Dai presenti ho saputo che fin dal mattino (dal mezzo previsto alle 9.25) i mezzi si sono comportati in questo modo. Oltre a essere inaccettabile la mancanza di comunicazioni e il comportamento degli autisti (che passando vedevano le persone alla fermata che stavano saltando e, immaginandone il problema, hanno deciso di non curarsene) voglio aggiungere: - servizio clienti telefonico inesistente, nessuno ha mai risposto a, penso, almeno una ventina di telefonate. Solamente alla fine un autista ha segnalato la situazione alla sala operativa; - la sala operativa ha semplicemente consigliato di effettuare una segnalazione senza essere in grado né di dare spiegazioni né di fornire una soluzione: richiamare l’autista da poco passato perché tornasse a completare il percorso era forse troppo complicato o gravoso? Voglio aggiungere alcuni dettagli: - uso i servizi di Arriva da circa un anno almeno 3 volte alla settimana e per conoscere orari e fermate ho dovuto rivolgermi agli autisti del deposito di via Togni a Brescia perché nomi delle fermate e orari non coincidevano tra il loro sito internet e l’app (forse sono riusciti a risolvere questa cosa incredibilmente complicata? Controllerò). Sono stato testimone di almeno tre casi dove gli autisti hanno deciso di fermarsi a fermata diversa da quella prevista e hanno proseguito ignorando le persone che cercavano di arrivare alla «nuova fermata». E uso il termine ignorare a ragion veduta. Risulta essere una cosa non troppo rara e, comunque, anche una sola volta è di troppo.

Lorenzo Longoni