Quante chiamate per prenotare e nessuna risposta

Due giorni di chiamate ai vari ospedali provinciali di Brescia... Tutti ti tengono in aspettativa per 40/50 minuti perché «occupati». Poi ti chiedono di lasciare il tuo numero che verrai richiamato. Quando? Non si sa... È mai possibile che dopo tali attese non risulti mai il tuo turno? O che dopo attese esasperanti ti chiudano il telefono? Cosa deve fare un anziano che ha bisogno di cure per la sua salute? Se questa è la «bella sanità lombarda»... Dio ce ne liberi!

C. Vianelli