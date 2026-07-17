Pulizia strade. L’impegno di A2A nella nostra città

Ringraziamo il signor Beltrami per la sua lettera del 27 giugno e per l’attenzione con cui segue un servizio importante per il decoro della città come quello del lavaggio strade. Nel merito delle sue richieste, riteniamo utile fare alcune precisazioni a beneficio di tutti i cittadini. Nella zona di Porta Cremona è previsto un servizio articolato che comprende lo spazzamento meccanizzato con divieto di sosta il secondo mercoledì di ogni mese; a questo si aggiunge un ulteriore intervento di pulizia meccanizzata, con cadenza quindicinale e senza divieto di sosta. La zona è inoltre presidiata quotidianamente, dal lunedì al sabato, dell’operatore manuale di quartiere (il cosiddetto «spazzino di quartiere»). Per quanto riguarda lo spazzamento con divieto di sosta, ricordiamo che nella fascia oraria prevista non è consentita la presenza di veicoli né sulla carreggiata né sui marciapiedi, sebbene in alcune zone sprovviste di parcheggi quest’ultima pratica sia frequente. Questa modalità consente di ottenere un’efficace pulizia della carreggiata e degli stalli di sosta, mentre la pulizia dei marciapiedi può risultare solo parziale nei tratti occupati dai veicoli. Proprio per migliorare l’efficacia della pulizia lungo i bordi della strada e dei marciapiedi, senza incidere sulla qualità dello spazzamento della carreggiata, nei mesi scorsi Aprica ha avviato nel centro storico, in accordo con il Comune di Brescia, la sperimentazione di un nuovo sistema che - oltre alla spazzatrice meccanizzata - utilizza una lancia con acqua in pressione, manovrata da un operatore a terra, in grado di rimuovere lo sporco anche sotto i veicoli in sosta. I risultati della sperimentazione sono stati positivi e, a partire dall’autunno, è prevista una progressiva estensione del nuovo metodo anche ad altri quartieri cittadini, compatibilmente con le caratteristiche della viabilità e con le necessarie valutazioni tecniche. Il nuovo sistema consentirà inoltre di superare il tradizionale divieto di sosta durante le operazioni di pulizia, con un beneficio concreto per i residenti, che non saranno più tenuti a spostare periodicamente l’automobile. Via Cremona rientra tra le aree oggetto di queste valutazioni. Faremo tesoro delle osservazioni del lettore, che rappresentano uno stimolo utile a monitorare costantemente l’efficacia del servizio e a individuare ulteriori opportunità di miglioramento, con l’obiettivo condiviso di mantenere Brescia sempre più pulita e curata.

Ufficio stampa A2A