Le scrivo spinta dal bisogno di condividere una riflessione che nasce da un’esperienza personale amara, ma che credo tocchi un tema purtroppo sempre più diffuso: la svalutazione della parola data nel mondo del lavoro e il rispetto della dignità della persona. A 46 anni pensavo di aver maturato l'esperienza e la maturità sufficienti per saper riconoscere di chi potermi fidare. Eravamo d’accordo su tutto: mi era stato promesso un preciso orario di lavoro, un elemento per me fondamentale per poter conciliare vita privata e professione. Forte di questa stringata ma chiara stretta di mano con un titolare - persona persino più matura di me e legata alla mia rete di conoscenze indirette -, ho preso la decisione sofferta di dimettermi da un lavoro a tempo indeterminato che adoravo e che mi garantiva un’eccellente organizzazione oraria. Poi, la doccia fredda. All’ultimo colloquio, a giochi ormai fatti e senza che vi fosse ancora alcun contratto firmato, le carte in tavola sono cambiate radicalmente. Tutti gli accordi presi sono stati cancellati con un’alzata di spalle e con la pretesa che, nel settore del commercio, un datore di lavoro possa fare ciò che vuole, imponendo turni e stravolgendo le esigenze altrui a proprio piacimento. Mi sono trovata di fronte a una totale mancanza di correttezza e di rispetto. La sensazione di essere stata presa in giro è forte, ma ancora più forte è la consapevolezza di come certe figure aziendali facciano unicamente i propri interessi, calpestando la lealtà e la fiducia reciproca. Non tutte le persone sono così, fortunatamente, ed è giusto ricordarlo. Ma desidero lanciare un monito ai lettori: oggi più che mai occorre stare estremamente attenti. Non bastano le garanzie verbali, la reputazione apparente o i rapporti di conoscenza; finché non c’è un foglio firmato, la parola data per qualcuno non ha più alcun valore. Spero che questa mia testimonianza possa aiutare qualcun altro a non cadere nella stessa trappola e stimoli una riflessione su quanto sia urgente ritrovare l'etica e l'umanità anche nei rapporti di lavoro.

Lettera firmata