Prima di chiedere poliziotti serve un nuovo modello

Continua a ripetersi questa stupida e vigliacca tesi: «Per combattere la criminalità servono più poliziotti». A me pare che, per contro, serva prioritariamente avere un minor numero di delinquenti! Troppi delinquenti girano indisturbati nelle nostre città, la maggior parte con pesanti precedenti, altri potenzialmente delinquenti in quanto la loro situazione di necessità, di indole, di cultura, di quotidianità li spinge ad atti criminali. Servono risorse, pubbliche e private per individuare delinquenti già pregiudicati o indagati e sondare tutti gli ambienti nei quali pullulano questi soggetti. Necessaria anche ogni azione per prevenire condizioni che inducano alla criminalità, sia a livello educativo sia con ogni mezzo, comprese intese con Paesi di origine per gli stranieri. Inaccettabile che in Italia vi sia la mafia cinese, quella marocchina, la albanese, quella afgana, la rumena, ecc... Non serve richiedere un maggior numero di poliziotti per intervenire a crimine in corso, facendo rischiare la vita ai nostri poliziotti, ma serve intervenire prima dove è evidente ci sia del marcio, dove si preparano delitti o atti violenti. Altra tesi sciocca e ingannevole: «Dell’ordine pubblico se ne deve occupare solo il governo». Sarebbe veramente grave se, a difesa della sicurezza dei cittadini e a protezione della loro vita quotidiana fossero escluse le Amministrazioni locali. Proprio la sicurezza e il livello di criminalità delle città passa per prima cosa da come la città è strutturata e organizzata. Ad esempio una città che comprende quartieri degradati e urbanisticamente isolati è ovvio che soffra di problemi di delinquenza e di violenze. Stato, Comuni e enti pubblici non possono non essere coinvolti in politiche sinergiche e interventi coordinati di sorveglianza e di sicurezza. Non serve chiedere allo Stato di poter disporre di un gran numero di poliziotti se i territori e i Comuni che li esigono, comprendono aree strutturalmente degradate, sporche e diroccate, poco illuminate o parzialmente abbandonate. Si diano da fare sindaci, assessori e prefetti a sistemare il territorio prima di chiedere poliziotti o guardie!

Alessandro Belli