Portafoglio ritrovato, onestà da ammirare

Venerdì 26 giugno di quest’anno, si preannunciava un’altra giornata rovente. Così decisi di recarmi a Sale Marasino presso la spiaggia «La Perla» per godermi di un po’ di frescura. Tra un tuffo e l’altro, mi è successo di smarrire il portafoglio con tutti i documenti e una ventina di euro, dopo circa un’oretta il gestore della spiaggia, mi chiama al megafono, con un signore accompagnato da due cani di media taglia, uno poverino era zoppicante, che l’ha trovato. Ma volete credere che non è stato tolto nemmeno un centesimo. Questa persona è un Signore con una esse maiuscola grande una casa, un grazie infinito.

Lettera firmata