Porre un limite ai gesti di vera inciviltà

Vorrei raccontare un episodio che mi è capitato stamattina relativo all’annoso problema dei rifiuti. Mentre tornavo dal Conad con il mio carrellino al seguito, ho visto una signora che, dopo aver fermato la macchina, è scesa con due sacchetti e li ha lasciati per terra vicino ai cassonetti. Poi stava per andarsene, ma io le ho fatto cenno di fermarsi, al che lei, ancora prima che dicessi qualcosa, mi ha spiegato di aver trovato tanti cassonetti che non funzionavano. Non voglio pensar male, ma «excusatio non petita»...

Severina Cappelletti

Brescia