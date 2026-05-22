Pioggia e buche. Una trascuratezza che non fa onore

A Brescia durante la pioggia caduta nella mattinata di venerdì del 15 maggio 2026, due riguardano il parcheggio «Goito» ed una via Spalato San Marco. Il parcheggio ricordo che è a pagamento e in questa zona e ricordo che la sua realizzazione è stata fatta circa 20 anni fa ed era un’opera urgente da fare. Esso, con la pioggia caduta, si è allagato al 50% per cui bisogna fare molta attenzione a dove si mettono i piedi. Si chiede, ma è mai possibile che in tanti anni non si è stati ancora capaci da realizzare almeno alcuni chiusini di fogna bianca per lo scarico delle acque meteoriche? Poi in via Spalato San Marco dove si passa da più di 40 anni vi è una grossa pozza di acqua che si trova quasi di fronte all’ingresso del parcheggio «Goito», perché non la si riesce mai ad eliminare? Tanta gente viene bagnata dalle auto che corrono veloci. La città di Brescia non merita queste trascuratezze.

Ermanno Maccione