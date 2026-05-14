Pieve di S. Giorgio concerto e serata davvero stupenda

Sabato sera, 9 Maggio, nella cornice della bella Pieve di San Giorgio in Inzino, si è tenuto il Concerto «Armonie d’Autore». Concerto ideato dal Coro della Montagna «Inzino», diretto dal Maestro Lorenzo Ricchelli, con la partecipazione straordinaria del Maestro Bepi De Marzi. Serata stupenda, anzi, meravigliosa. Il canto, la musica, le parole, hanno fatto vibrare le corde del cuore, gustando tutta la bellezza che il concerto ha trasmesso. Anche in questo concerto, ancora una volta, abbiamo potuto sperimentare, come una musica di alto livello ci purifichi e ci sollevi, in definitiva ci faccia sentire la grandezza e la bellezza di Dio. E proprio per aver aiutato tutti ad elevare lo spirito verso Dio, a nome mio e credo anche di tutti coloro che erano presenti, rinnovo un cordiale ringraziamento ai valenti cantori e agli ideatori e realizzatori della serata. Auguro, che l’armonia del canto e della musica, che non conosce barriere sociali e religiose, rappresenti un costante invito per i credenti e per tutte le persone di buona volontà a ricercare insieme l’universale linguaggio dell’amore che rende gli uomini capaci di costruire un mondo di giustizia, di solidarietà, di speranza, di pace e di fede. Valori più volte sottolineati, dal Maestro Bepi De Marzi. Il mio grazie doveroso, vada a coloro che nel solco dei settant’anni di storia del Coro della Montagna «Inzino», hanno lavorato, creduto e sostenuto finanziando l’attività dei Coristi, di cui noi oggi ancora possiamo godere. Il ricordo doveroso ai Cantori che oggi non sono più in mezzo a noi, in particolare al Presidente Cesare Giovanelli che dal Paradiso avrà gioito per l’entusiasmo e la qualità di quel «Suo Coro».

don Pietro Minelli

Parroco dell’U.P. del Redentore Gardone V.T.