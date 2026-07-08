Per la sicurezza meno autovelox e più pattuglie

Sono purtroppo frequentissimi gli incidenti, anche gravi, nel tratto di strada tra Brescia e la Val Camonica. Nessuno ha la bacchetta magica per risolvere il problema e i numerosi autovelox installati servono soprattutto a far cassa. Molto più utile sarebbe un pattugliamento serio della tratta, con sanzioni severe nei confronti di chi mette in atto comportamenti pericolosi. Chi percorre frequentemente questa strada (io, ad esempio, nel tratto Darfo-Brescia) sa perfettamente che è molto raro vedere pattuglie delle forze dell’ordine. Eppure si tratta della principale via di comunicazione della valle. È possibile che tutte le pattuglie siano impiegate costantemente altrove? Considerata la frequenza delle infrazioni, individuarle non dovrebbe essere difficile e il passaparola sulla presenza dei controlli/sanzioni costituirebbe un fortissimo deterrente. Con il numero di vittime che questa strada continua purtroppo a registrare, perché non c’è la volontà di provare anche questa opzione, che non sembra né impossibile né particolarmente onerosa?

Luciano Vela

Darfo Boario Terme