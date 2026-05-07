Per gli Alpini un’apologia non richiesta

Ho visto in Facebook l’apologia a favore degli Alpini da parte del senatore Luca De Carlo (alpino) in Parlamento e devo dire che, se da una parte come alpino mi ha lusingato, dall’altra mi ha suggerito un paio di brevissime riflessioni. La prima è quella che gli Alpini non hanno bisogno del panegirico della classe politica, se siamo bravi spetta ai fatti dimostrarlo e all’opinione pubblica eventualmente confermarlo. La seconda è che se un politico qualche volta si accalora tanto per gli Alpini è perché, a mio parere, vuole dissimulare altro e che attaccarsi con tanto affetto agli Alpini non sempre è un gesto disinteressato.

Enzo Pasinetti

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