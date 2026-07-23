Patente rinnovata. Ma il postino non la consegna

Segnalo questo spiacevole inconveniente accaduto, non per polemica, ma per un miglioramento del servizio al fine di evitare inutile perdita di tempo al cittadino. Mio figlio il 4 luglio ha rinnovato la patente e nell’attesa della consegna materiale, tutti i giorni si verificava nella cassetta postale la presenza o meno di qualche avviso. Per 15 giorni, pur essendoci in casa sempre una persona, non ha mai suonato alcun postino né lasciato, come previsto, nella cassetta postale chiusa alcun avviso per il ritiro dell’assicurata. Si chiamava il numero indicato nel modulo rilasciato dall’ente rinnovatore presso il Ministero e dopo tanti giri automatizzati il 17 luglio si procedeva, come suggerito, ad inviare una email all’ufficio competente. Il mattino del 18 successivo il Ministero comunicava il nr. dell’assicurata postale e che era in deposito presso un non ben precisato ufficio postale di Brescia atteso che vi era stato un tentativo di consegna l’8 luglio con esito infruttuoso. L’ufficio postale di Brescia in via Allegri confermava quanto detto dal Ministero e per il ritiro serviva una delega di mio figlio ed un documento dello stesso. Si ritornava in quell’ufficio molto deluso delle tante ore perse a causa di qualcuno che non lavora come dovrebbe con danno verso l’Istituzione. Nell’augurare che fatti del genere non accadano, porgo distinti saluti.

Giulio Capurso

Brescia