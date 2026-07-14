Passaggio pedonale chiuso dal cancello. Riapritelo, vi prego

Mi rivolgo al direttore del Richiedei di Gussago per una questione alquanto delicata: avete chiuso un passaggio pedonale, dove c’è la struttura dell’Ats, chiudendo a chiave un cancellino che consentiva il passaggio pedonale, per le persone anziane e non, per poter accedere oltre che alla struttura soprattutto all’obitorio, dando la spiegazione che i pazienti altrimenti scappano... partendo dal presupposto che all’Ats i pazienti non possono scappare in quanto la maggior parte sono (o erano, visto che ormai sono quasi tutti uffici) bambini piccoli, neonati quando dalla struttura Richiedei, esattamente da un reparto di degenza, tempo fa un paziente è stato trovato quasi al supermercato Italmark con la sua carrozzina, tranquillo e beato. Assurdo poi mettere telecamere e chiudere un cancellino. Assisto spesso ai no della portineria all’apertura del cancello per poter far entrare in macchina un parente anziano, e magari invalido, accompagnato ovviamente, per avvicinarsi il più possibile all’obitorio sentendosi dire di presentarsi in portineria per accertarsi che sia davvero invalido, ovviamente sotto il sole a 40 gradi. Ma scherziamo? Riaprite a tutti il cancellino che la gente poi, una volta accompagnato chi di dovere, sicuramente con la macchina esce; i dipendenti Ats non devono fare tutto il giro; i dipendenti con le biciclette passano da lì e senza fare, anche loro, tutto il giro.

Lettera firmata