Partita del Brescia e strade chiuse senza alternative

Chiedo spazio per sottolineare il forte ed inutile disagio sopportato mercoledì sera (20 maggio alle ore 17.15), dal sottoscritto all’uscita dal lavoro. Sono un impiegato di una azienda regionale con sede in viale Europa, che come ogni sera rientra al suo paese di residenza in valle Sabbia. Tutti eravamo a conoscenza della partita del Brescia in orario serale, evento sportivo che si è ripetuto varie volte in passato senza provocare particolari problemi al traffico. Memore delle precedenti esperienze mi sono avviato in direzione stadio, certo di trovare qualche rallentamento, ma niente di più; non lo avessi mai fatto! Via dello Stadio chiusa (veniva sempre lasciata aperta in senso unico alternato); via Boccacci chiusa (veniva lasciata sempre aperta), via Valotti chiusa (veniva lasciata sempre aperta). Il tutto senza la minima segnalazione in proposito o l’indicazione di un percorso alternativo che aiutasse ad immettersi in via Triumplina. Morale della favola per raggiungere Nave ho impiegato un’ora e mezza. A mente fredda ed al netto delle imprecazioni mie e vi assicuro non solo mie, lanciate ieri sera mi chiedo: ma se i precedenti percorsi alternativi del traffico hanno sempre funzionato perché ieri sera è stato cambiato? Vi sembra logico stravolgere la viabilità ben tre ore e mezza prima della partita? (proprio nel momento di punta del traffico di rientro). A volte le cose funzionano e quando succede qualcuno stranamente si impegna per non farle funzionare più. Il Brescia purtroppo gioca in serie C, cosa succederebbe nel caso in cui dovesse salire di categoria alla stregua della vicina Bergamo? Ai posteri l’ardua sentenza.

Paolo Facchinetti