Papà anziano in tribuna: perché no alla prelazione?

Sono un abbonato di Union Brescia a cui la società ha oggi comunicato che per tutti noi abbonati di tribuna non verrà concessa la prelazione per il nostro posto, né nessun altro di tribuna. Bontà loro, potremmo presentarci allo «store» dello stadio per prendere un biglietto in curva o gradinata. Premetto che allo stadio vado con mio papà abbonato pure lui, che di anni ne ha 85, frequenta assiduamente il Rigamonti, e prima viale Piave da 80 anni, e preferirei avesse un tetto sopra la testa. La società si nasconde dietro al fatto che i biglietti dei play off li gestisce la Lega di C. Peccato che a Salerno, a Lecco e persino a Casarano gli abbonati di qualsiasi settore si terranno il loro posto. Mi chiedo quindi perché ci sia un simile atteggiamento verso noi tifosi, o meglio clienti visto che nel calcio moderno siamo questo. Si preferiscono vip o pseudo tali a chi non è mai mancato, neanche nei momenti più bui?

Stefano Masserdotti

Brescia