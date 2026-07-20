Ospedale nuovo, ma mancano medici e letti

Ho letto la lettera sulla spesa per la presentazione del futuro ospedale di Brescia e concordo. Questa purtroppo è la politica della nostra Regione. Colgo l’occasione per ricordare che a fronte del progetto faraonico del futuro ospedale manca il personale, medici ed infermieri, per gestire l’attuale ospedale e nulla lascia pensare che si stia provvedendo per la loro carenza. Come se non bastasse il progetto del futuro ospedale prevede un taglio di 300 letti, da 1.000 a 700, che non è certo una bella notizia anche considerando l’aumento della popolazione anziana che necessiterà di maggiori spazi di ricovero anche nelle strutture pubbliche.

Francesco Falsetti

Presidente UMI Unione Medici Italiani