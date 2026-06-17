Ospedale Gardone. Grazie al primario e a tutta l’equipe

Tramite le pagine del vostro giornale, desidero esprimere la mia più sincera gratitudine al Reparto di Ortopedia dell’ospedale di Gardone Val Trompia, nella persona del primario dottor Pierangelo Guizzi e alla sua straordinaria equipe medica e paramedica per avermi accolto e operato, per ben due volte in meno di undici mesi, con grande disponibilità e attenzione. Dopo la cocente delusione e le false promesse di un anno fa da parte di una struttura privata che mi ha «rimbalzato» (addirittura dopo avermi fatto fare il pre-ricovero, evidentemente il privato vuole solo casi semplici e senza problemi) ho «visto la luce» e toccato con mano la professionalità, la prontezza e l’umanità dell’Ortopedia di Gardone Val Trompia nel gestire la complessità dei miei problemi, sia in fase di intervento che nel post operatorio. In ogni controllo e in ogni terapia ho percepito la competenza, la dedizione e l’attenzione alla persona. Ringrazio i medici e i paramedici con stima e riconoscenza. Infine, «last but not least», un grande «grazie» ai miei tre angeli custodi, la dottoressa Faletti, la dottoressa Pizzoni e l’infermiera Serbu, e al Tao di Brescia Spedali Civili dottoressa Pontoglio e dottoressa Martini per il supporto operativo all’intervento.

Gianemilio Savoldi

Paderno Franciacorta