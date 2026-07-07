Operatori funebri al lavoro con l’afa Facciamo chiarezza

In riferimento alla lettera pubblicata sul vostro giornale nella rubrica «Lavoro» dal titolo «Stop ai funerali nelle ore più torride», ritengo opportuno intervenire in qualità di presidente di Asof - Associazione Sindacale Operatori Funebri della Provincia di Brescia, per offrire alcune precisazioni che consentano di rappresentare correttamente la realtà operativa del nostro settore. Gli orari delle cerimonie funebri non vengono stabiliti arbitrariamente dalle imprese o dai centri servizi, ma sono il risultato di una programmazione che tiene conto delle disponibilità dei sacerdoti, delle richieste delle famiglie e del calendario delle prenotazioni gestito dagli uffici comunali e dalle parrocchie. È inoltre importante ricordare che i defunti provengono generalmente da case funerarie, camere mortuarie o strutture sanitarie adeguatamente climatizzate. Le attività svolte all’aperto dagli operatori necrofori si limitano normalmente a pochi minuti, il tempo necessario per il trasferimento del feretro dal carro funebre al luogo della cerimonia o della sepoltura. Non si tratta quindi di mansioni che comportano una permanenza prolungata sotto il sole o condizioni di esposizione continuativa alle alte temperature. Va inoltre ricordato che, dal periodo pandemico in poi, i tradizionali cortei funebri sono stati sostanzialmente sospesi e, nella maggior parte dei casi, non vengono più effettuati. Ciò non significa sottovalutare il tema della sicurezza sul lavoro, che rappresenta un valore imprescindibile per tutti gli operatori del settore. Qualora emergessero esigenze concrete e condivise, Asof è disponibile a valutare l’apertura di un tavolo di confronto. Riteniamo che il dibattito debba svilupparsi su basi oggettive e proporzionate alla reale organizzazione del servizio funebre, evitando rappresentazioni che rischiano di offrire un quadro non corrispondente alle effettive condizioni operative del settore.

Emanuel Foresti

Presidente Asof Associazione Sindacale Operatori Funebri