Onoriamo il ricordo e la tomba di Cresseri

Pochi giorni fa, ad una conferenza si è parlato del pittore Gaetano Cresseri, che in città ha lavorato in parecchi palazzi, chiese e in una importante cappella del Cimitero Vantiniano. Mi è quindi venuta in mente la tomba fatiscente del suddetto pittore, che si trova nelle tombe vecchie del Cimitero Vantiniano. Tanti personaggi illustri sono stati ricordati nel Famedio, lui è stato completamente dimenticato. Poiché ai tempi dell’università ho studiato i suoi lavori, mi sembra giusto ogni tanto passare a salutarlo con dei fiori.

Marinella Petrera