Omaggio in versi al coraggio di Maricarmen

«A Maricarmen». Non spegneranno,/ mai la voce del popolo, il popolo in piazza/ Il popolo seduto accanto all’uscio di casa,/ il volto era il tuo,/ le rughe degli anni vissuti/ nella casa degli avi,/ i profumi, gli odori degli anni,/ la cucina arredata, il letto appena rifatto,/ gli han chiesto le chiavi,/ ha risposto la lotta,/ han chiesto il profitto, ha risposto la lotta,/ han chiesto il distacco,/ han creato il disordine,/ ha scelto la lotta,/ la tenda di casa abbracciata/ al viso di rughe,/ ogni ruga un pensiero/ si sono presi anche quello, uno per uno,/ e lei se ne è andata/ a lottare di là nel cielo dei vivi/ nel cielo dei popoli liberi/ in fondo il vile denaro ha ucciso anche lei,/ spezzato una vita/ spezzata una riga del cuore/ quella più sana quella più bella e ora/ brillerai come una stella.

Claudio Loda