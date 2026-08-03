Omaggio a Beretta. Cinquecento anni di storia in versi

Cinquecento anni di storia/ per dare in brocca alla gloria./ Il tempo è un’arma perfetta/ mai preciso come una Beretta./ Sedici generazioni a Gardone/ nel sacro fuoco della tradizione/ brucia intatta la fiamma altissima/ da Bartolomeo e la Serenissima./ Mezzo millennio senza indugio/ con un colpo di archibugio/ non c’è sogno che non si compia/ nella valle della Trompia./ Artigiani della natura/ forma d’arte più pura:/ metallo tessuti e legno/ plasmati dall’ingegno/ e dalle mani segnate/ da pratiche immutate./ Leader nella produzione industriale/ ottanta percento civile venti militare./ Un augurio al mondo però vorrei fare/ possiate sempre crescere e la seconda calare.

Andrea Stanga