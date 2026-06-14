Nuvolera - Brescia, quanti disagi. Facciamoci sentire

Scrivo sperando che questo appello possa accendere un faro sulla situazione disastrosa dei trasporti pubblici per chi viaggia da Nuvolera verso Brescia. Mio figlio ogni giorno deve raggiungere le scuole in zona Casazza: tra ritardi cronici dei pullman e coincidenze perse, impiega un’ora e mezza all’andata e un’ora e mezza al ritorno! Risultato? Arriva spesso tardi a scuola, accumulando stress inutile prima ancora di iniziare le lezioni. Gli abbonamenti costano cifre carissime, ma i servizi sul territorio sono praticamente inesistenti o inefficienti. Sarebbe fondamentale istituire una corsa diretta che colleghi Nuvolera alla metropolitana di Brescia (ad esempio al capolinea di Sant’Eufemia o Prealpino), oppure organizzare servizi di trasporto privato/navette a prezzi modici per gli studenti diretti a Casazza. Paghiamo regolarmente per un servizio che non abbiamo. Spero che chi di dovere (Arriva/consorzi di trasporto) ascolti questa voce. Succede anche ai vostri figli? Uniamoci per farci sentire!

Chiara Loda