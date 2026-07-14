Nuovo ospedale. Troppi soldi spesi per presentarlo

Vi scrivo per esprimere profondo sconcerto e sconforto in merito alla recente presentazione del progetto per il nuovo ospedale, ospitata nella prestigiosa cornice del Teatro Grande. Scoprire che per questo singolo evento di gala siano stati spesi ben 60.000 euro di denaro pubblico lascia una forte sensazione di amarezza e indignazione. Un nuovo ospedale è un’opera fondamentale per la nostra comunità. Proprio per questo, la sua presentazione avrebbe dovuto ispirarsi ai principi di sobrietà, trasparenza e rispetto per le tasche dei contribuenti. Spendere una cifra simile per luci, palcoscenico e passerelle istituzionali è uno schiaffo in faccia ai cittadini. Soprattutto in un momento storico in cui la sanità pubblica soffre quotidianamente. Con 60.000 euro si sarebbero potute finanziare centinaia di visite specialistiche per abbattere le liste d’attesa. Si potevano acquistare macchinari diagnostici moderni o finanziare borse di studio per il personale medico e infermieristico, che lavora sotto organico nei nostri reparti. Rimodernare il sistema di condizionamento in alcuni reparti. La politica e i manager sanitari hanno invece preferito il palcoscenico di un teatro storico alla concretezza dei corridoi d’ospedale. I progetti si presentano ai cittadini nelle sedi istituzionali preposte o nelle sale civiche dei quartieri, a costo zero. La sanità ha bisogno di investimenti strutturali e servizi efficienti, non di costose operazioni di marketing politico e di sfarzose inaugurazioni anticipate. I cittadini meritano cura, non spettacoli.

Giovanna Caterina Bernardi