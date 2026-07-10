Noi e i dinosauri. Tutta la differenza tra tempo e storia
Ho trovato interessante la lettera «Ho un quesito: esiste un’ecologia della fede?» perché non sapevo la concentrazione attuale di CO2 nell’atmosfera fosse solo lo 0,042% (430 ppm, parti per milione). La lettera «La Val Camonica poggia sulla roccia. Ed è la sua forza» mi ha ricordato una escursione in Val Valurbes, a nord dell’abitato di Zone: su una parete di roccia formatasi nel Triassico superiore (220 milioni di anni fa), sono conservate le orme di grandi rettili arcosauri, antenati di coccodrilli e dinosauri. Al tempo degli arcosauri le concentrazioni di CO2 nell’atmosfera variavano tra i 2.000 e i 1.000 ppm, sono concentrazioni di CO2 che hanno consentito la formazione dei combustibili fossili. Nella lettera che ho citato si poneva il problema della efficacia delle azioni di mitigazione climatica attuali (come i pannelli fotovoltaici), forse una escursione a Zone può aiutarci a riflettere sulla differenza tra il tempo della Storia (nel quale viviamo noi Homo sapiens) e il tempo della Geologia (nel quale vive il pianeta Terra).
Michele Campanelli
Brescia
Caro Michele, nella coda della sua lettera sta tutta la testa del problema: il tempo. Noi mortali («mortali» è il nome con cui i greci antichi chiamavano essi stessi, cioè gli esseri umani) consideriamo «tutto» ciò che per l’universo è poco più del «nulla». Il cambiamento climatico in corso non sposta di una virgola la salute del pianeta, che ha visto ben di peggio e da quel peggio ha tratto pure spunto di miglioria, ma è ad altissimo rischio per noi, per questa generazione e ancor più per la prossima. Ecco perché è essenziale smetterla di bisticciare su di chi è la colpa e affrontare la questione con la serietà con cui si interviene in caso di malattia.
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