Noi e i dinosauri. Tutta la differenza tra tempo e storia

Caro Michele, nella coda della sua lettera sta tutta la testa del problema: il tempo. Noi mortali («mortali» è il nome con cui i greci antichi chiamavano essi stessi, cioè gli esseri umani) consideriamo «tutto» ciò che per l’universo è poco più del «nulla». Il cambiamento climatico in corso non sposta di una virgola la salute del pianeta, che ha visto ben di peggio e da quel peggio ha tratto pure spunto di miglioria, ma è ad altissimo rischio per noi, per questa generazione e ancor più per la prossima. Ecco perché è essenziale smetterla di bisticciare su di chi è la colpa e affrontare la questione con la serietà con cui si interviene in caso di malattia.