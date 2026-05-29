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Lettere al direttore
Lettere al direttore

Nessun editore? Caro Giuseppe fai come faccio io

Vorrei tendere una mano amica a Giuseppe che nelle «lettere» del 21 maggio manifesta tutta la sua delusione per non essere riuscito a trovare un editore a costi abbordabili. Da autore «self publishing» ultradecennale, consiglierei al signor Giuseppe Agazzi di accedere alla piattaforma www.ilmiolibro.it da cui otterrà risposte esaurienti ad ogni suo piccolo e grande problema editoriale.

Mario Gandellini

Longhena

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