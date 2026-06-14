Neanche la morte batte la burocrazia. Che tristezza

Qualche tempo fa è mancata mia madre, la cui volontà era di poter essere tumulata assieme a mio padre nel cimitero di Ospitaletto. Il Comune di Ospitaletto mi ha comunicato il rifiuto alla tumulazione nell’ossario dove già riposa mio padre, ossario che risulta in concessione proprio a mia madre. La motivazione addotta è la mancata residenza nel Comune, secondo il regolamento di Polizia mortuaria. Pur comprendendo l’obbligo di attenersi ai regolamenti vigenti, non posso nascondere l’amarezza per una decisione che, sul piano umano, risulta difficile da accettare. La volontà di entrambi i miei genitori era infatti quella di poter riposare insieme nell’amato Comune di Ospitaletto, luogo nel quale hanno vissuto per diverso tempo, che mi ha dato i natali e al quale si sono sempre sentiti profondamente legati. Di fronte all’impossibilità di rispettare tale volontà, ci siamo trovati costretti a compiere un gesto particolarmente doloroso: procedere alla estumulazione delle ceneri di mio padre, rinunciando così definitivamente alla concessione dell’ossario, per poter trasferire le sue spoglie in un altro Comune, dove oggi riposano insieme a quelle di mia madre. Una scelta sofferta, che ha comportato non solo un passaggio burocratico complesso, ma anche un ulteriore carico emotivo in un momento già segnato dal lutto. La possibilità di riunire i propri cari in un unico luogo di riposo rappresenta un valore affettivo e simbolico profondo, che va ben oltre l’aspetto formale e amministrativo. Con queste righe non intendo sollevare polemiche, ma semplicemente condividere una tristezza personale e offrire uno spunto di riflessione su quanto, in situazioni così delicate, l’applicazione delle regole possa forse essere accompagnata da una maggiore attenzione alle volontà espresse in vita e ai sentimenti delle famiglie.

Pierluigi Valli

Milano