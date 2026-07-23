Musei cittadini per i biglietti serve un’altra opzione

Trovo poco convincente il sistema di vendita biglietti utilizzato da Brescia Musei per la visita dei musei cittadini la quale prevede due sole opzioni: Biglietto Integrato Musei - costo intero di euro 19 valido per 4 musei + parco archeologico Brixia e Biglietto Musei - costo euro 15 valido per 4 musei. Sembra sparita l’opzione di acquisto per un solo singolo museo come avveniva in passato. Mettendomi nei panni di turisti, per fortuna sempre in numero maggiore, che vengono nella nostra bella città per poche ore o anche per una giornata, trovo questa offerta controproducente in quanto non tutti possono permettersi una spesa non indifferente (particolarmente per una famiglia) e soprattutto non avrebbero il tempo materiale per sfruttare la visita di tutti o di parte dei nostri musei. Chiedo a Brescia Musei, perché oltre alle proposte attuali non torna ad offrire anche la possibilità di acquisto di biglietti di entrata ad ogni singolo museo per facilitare la esigenze di tempo ed interesse di ciascun visitatore?

Francesco Picciotto

Brescia