Multati per una piccolezza, ma chi deturpa non paga

Scrivo questa lettera aperta, alla sindaca Castelletti, dopo aver visto il profondo senso di amarezza e di ingiustizia dopo che la mia compagna ha ricevuto una multa di 105 euro perché il bidone della carta esposto davanti al suo condominio non era quello «omologato» richiesto dal Comune. Premetto che entrambi rispettiamo le regole, facciamo regolarmente la raccolta differenziata e crediamo nel senso civico. Proprio per questo trovo difficile accettare che venga colpito economicamente chi cerca di comportarsi correttamente, mentre sotto gli occhi di tutti continuano a verificarsi episodi ben più gravi che spesso restano impuniti. Nelle nostre strade del quartiere Borgo Trento capita quotidianamente di vedere rifiuti lasciati fuori dai cassonetti, mobili abbandonati sui marciapiedi, sacchi aperti e persone che non effettuano alcuna differenziata. Situazioni che degradano la città, penalizzano i cittadini rispettosi e rappresentano vere violazioni del vivere civile. Eppure, a mio avviso, questi comportamenti raramente vengono sanzionati con la stessa rapidità e severità. I 105 euro che le vengono richiesti non sono una cifra banale: sono soldi guadagnati con sacrificio, frutto di lavoro e impegno quotidiano. Per questo chiedo alla sindaca di intervenire affinché vi sia maggiore equilibrio e meritocrazia nell’applicazione delle regole. Le norme devono valere per tutti, ma il buon senso dovrebbe accompagnare ogni decisione amministrativa. Punire chi conferisce correttamente la carta soltanto perché utilizza un contenitore non conforme, mentre altri possono sporcare e deturpare la città senza conseguenze evidenti, rischia di generare nei cittadini un senso di sfiducia verso le istituzioni. Mi auguro che questa situazione possa diventare occasione di riflessione per l’Amministrazione comunale, affinché i controlli e le sanzioni vengano indirizzati prima di tutto verso chi danneggia realmente il decoro urbano e non verso chi, pur commettendo un’irregolarità formale, dimostra ogni giorno senso civico e rispetto per la comunità.

Marcello Olivari

Brescia