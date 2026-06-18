Mia mamma, 88 anni, multata. Che umiliazione

Vi scrivo per raccontare un episodio accaduto martedì 10 giugno 2026 nella metropolitana di Brescia, che ritengo meriti attenzione pubblica. La madre di mia moglie ha 88 anni. Ha preso la metro per la prima volta in vita sua. Si era munita regolarmente di due biglietti, acquistati come si deve. Non sapeva come funzionasse l’obliteratrice - del resto, tra macchinette automatiche e lettori QR, orientarsi non è semplice nemmeno per chi ci è abituato. All’uscita della stazione di piazza Vittoria, una addetta al controllo le ha chiesto il biglietto. Constatato che non era stato vidimato, invece di spiegarle come farlo - o anche solo di ritirare uno dei due biglietti integri che la signora teneva in mano - ha pensato bene di dirle, che stava facendo la furba. Una donna di 88 anni, sola, disorientata. La furba. È seguita una multa da 39 euro, pagata seduta stante in contanti - senza che venisse rilasciata alcuna ricevuta, alla quale la signora aveva pieno diritto. Ripeto: non è la sanzione a farmi indignare. Le regole esistono e vanno rispettate. È il modo. Un po’ di umanità, una parola gentile, trenta secondi di spiegazione - e quella signora avrebbe imparato come funziona la metro, senza essere umiliata in pubblico. Brescia è una città civile. I suoi cittadini anziani meritano rispetto, non accuse.

Edoardo Angelo Zanoni

Brescia