«Mi piace cantare il mondo solo per la parola pace»

Svelto, veloce, dammi la mano prima che il vento di nuovo ci offuschi. Sabbia violenta che ci chiuda gli occhi, che ci impedisca di vedere l’alba di un nuovo giorno, quello dell’inizio del viaggio del nostro ritorno. Posa il fucile, posa il telecomando ed il telecontrollo. Arma potente ora la parola, una sola che cancella il male della vendetta, dell’odio, del rancore. Non più la scritta che «qui giace» ma solo quella più importante solo quella parola che è la Pace. Non più bombe, non più cannoni, non più tombe, né maledetti droni. Con lei siamo davvero forti dal cielo siamo graziati, non siamo morti e dopo di adesso saremo milioni. Mano nella mano, camminare insieme, cantare insieme il mondo mi piace ancora una volta solo per lei, sempre e solo la parola «Pace».

Mario Domenico Gennari