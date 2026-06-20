Mamma e bimba investite e nessun agente presente

Desidero sottoporre una riflessione riguardante un episodio accaduto sabato pomeriggio a Lumezzane. Una mamma e una bambina sono state investite in un incidente stradale. Fortunatamente, da quanto risulta, ora la mamma e la bambina hanno riportato solo alcune contusioni e i soccorsi sanitari sono intervenuti tempestivamente. Quello che invece lascia perplessi è ciò che è accaduto dopo. O meglio, ciò che non è accaduto. Per ben due ore e mezza sul luogo dell’incidente non si è vista alcuna forza dell’ordine. Né Polizia locale, né Carabinieri, né Polizia stradale proveniente dai Comuni più vicini. Nel frattempo, l’auto coinvolta è rimasta ferma in mezzo alla carreggiata e il traffico è stato gestito con grande senso civico dai passanti, trasformati loro malgrado in improvvisati movieri. La domanda nasce spontanea: possibile che in un raggio di cinquanta chilometri non fosse disponibile una pattuglia? Possibile che per un incidente con persone investite si sia dovuto attendere l’arrivo della Polizia stradale da Darfo? Forse siamo particolarmente fortunati e viviamo in una zona così tranquilla da non richiedere la presenza di forze dell’ordine il sabato pomeriggio. Oppure, più semplicemente, c’è qualcosa che merita una spiegazione. Non si tratta di cercare colpevoli né di alimentare polemiche né di ricevere risposte. Si tratta di comprendere come sia possibile che, in una situazione che richiede sicurezza, rilievi e gestione della viabilità, i cittadini si siano trovati da soli per oltre due ore. L’episodio pone una riflessione che riguarda tutti: se fosse successo qualcosa di più grave, quanto avremmo dovuto aspettare? Una risposta da parte delle istituzioni sarebbe certamente apprezzata. Non per alimentare proteste, ma per rassicurare una comunità che, sabato pomeriggio, ha avuto la sensazione di essere stata lasciata sola.

Catia Abeni

Lumezzane