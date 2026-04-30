Lodrino paga caro le Poste chiuse per lavori infiniti

Siamo i cittadini di Lodrino, un paese di 1.600 abitanti in alta Valle Trompia, vogliamo denunciare una situazione che sta diventando insostenibile. L’ufficio postale è chiuso dal 3 settembre 2025, quasi 8 mesi, possiamo rivolgerci all’ufficio postale di Marcheno che dista 9 km e i mezzi pubblici sono pochi in orari scolastici, quindi se una persona senza patente deve andare a Marcheno parte alle 9,00 e torna alle 11,30. I lavori sono mesi che sono fermi, ogni tanto il venerdì si vedono gli operai due orette e poi se ne vanno. Era prevista la chiusura per un mese, doveva essere pronto il 19/10/2025, invece è ancora tutto in alto mare, hanno spostato la data di apertura ben 10 volte. Ora la situazione è peggiorata in quanto la titolare dell’ufficio di Lodrino che momentaneamente lavorava a Marcheno ha dovuto assentarsi per problemi familiari, così succede che spesso e volentieri lo sportello dedicato a Lodrino rimane chiuso con enormi disagi per chi si reca in ufficio a Marcheno per fare operazioni e non può ricevere il servizio in quanto certe operazioni possono essere erogate solo dallo sportello di Lodrino. Grossi disagi per la clientela del paese che ad esempio se deve ritirare una raccomandata o un atto giudiziario non lo può ritirare rischiando anche di superare i giorni previsti per il pagamento, magari uno si è fatto accompagnare o ha preso l’autobus e deve tornarsene a casa. Questo crea molto malcontento, che oltretutto deve essere gestito dalla direttrice di Marcheno che oltre ad avere un solo sportello deve gestire i reclami della clientela di Lodrino. Ci siamo rivolti a voi sperando che questa lettera venga pubblicata e possa davvero far si che ci sia da parte di Poste Italiane, che oltretutto sta facendo una pessima figura con i suoi clienti, l’impegno a terminare velocemente i lavori e riaprire al più presto l’ufficio postale.

I cittadini di Lodrino