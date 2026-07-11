Liste d’attesa sempre al collasso. È inaccettabile

Vi scrivo per segnalare l’ennesimo capitolo del collasso delle liste d’attesa nella nostra provincia, sperando che rendere pubblica questa vicenda possa scuotere chi ha il dovere di gestire la nostra sanità. Pochi giorni fa ho tentato di prenotare un’ecografia tramite il Servizio Sanitario Nazionale. Sulla mia ricetta il medico di base ha indicato la classe di priorità «P» (Programmabile) che, per legge, prevede l’erogazione della prestazione entro un tempo massimo di 120 giorni. L’esito della prenotazione, tuttavia, si è rivelato paradossale: la prima data disponibile proposta dal sistema a Brescia e provincia è il 1° febbraio 2027. Si tratta di un’attesa di circa 7 mesi oltre il limite massimo consentito dalle linee guida nazionali e regionali. Sebbene la classe P non rappresenti un’emergenza salvavita, una diagnosi programmata non può trasformarsi in una lotteria pluriennale. Nel 2026, un cittadino che paga le tasse si ritrova davanti a un bivio inaccettabile: rinunciare a curarsi, aspettare gli eventi per quasi un anno, oppure pesare sul bilancio familiare e rivolgersi alla sanità privata a pagamento. Ma chi non ha questa terza opzione - e sono la maggioranza - semplicemente aspetta, e spera che nel frattempo non succeda nulla di serio. La prevenzione e il monitoraggio sono pilastri della salute pubblica, ma con questi tempi rischiano di diventare concetti puramente teorici. Il numero di prenotazione 00P5XEE4K7 è a disposizione di ATS Brescia, di Regione Lombardia o di chiunque voglia verificare quanto qui denunciato. Nel frattempo, non passa settimana senza che qualche consigliere regionale tagli un nastro: la mostra, il concorso di bellezza, il circo in piazza. Iniziative legittime, per carità, ma è lecito chiedersi se non sia il caso, ogni tanto, di invertire le priorità: primum vivere, poi le passerelle. È accettabile che nel territorio bresciano la normalità sia diventata l’efficienza negata? Mi auguro che questa segnalazione possa sollecitare una verifica puntuale sui tempi di erogazione riservati alla classe di priorità P.

Ignazio Gereloni

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