L’esempio virtuoso di Brescia: un’idea anche per il futuro

Ero in piazza Loggia per la manifestazione dell’anniversario della Liberazione. Ero accanto alla bandiera della Brigata ebraica perché una carissima amica, novantenne, salvata e protetta durante la Shoah da una famiglia di Lavenone, decorata da Israele come «giusta tra le nazioni», l’aveva vista da bambina in piazza Arnaldo portata da militari della Brigata ebraica. Grazie alla sindaca, al prefetto, al questore, alle Forze dell’ordine, agli organizzatori e ai manifestanti che, in materia corretta e democratica, hanno manifestato il loro dissenso. La Leonessa ha offerto un mirabile esempio a tutta l’Italia. Un suggerimento per il futuro. Perché non portare in piazza Loggia alcune delle bandiere delle nazioni che hanno partecipato alla liberazione? Nel cimitero militare di Alfonsine sono sepolti caduti inglesi, canadesi, indiani, ebrei palestinesi della Brigata ebraica e, probabilmente, di altri Paesi.

Francesco Zanatta