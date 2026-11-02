Le scritte fasciste e il senso storico da tutelare

Ho letto l’articolo dello storico Davide Conti relativamente al ripristino delle scritte fasciste che sono ancora presenti non solo a Brescia ma in molti Comuni d’Italia. A tale proposito avendo vissuto per dieci anni a Roma ho avuto modo di visitare i luoghi storici della città dove sono ancora ben presenti non solo scritte fasciste ma addirittura interi edifici, o in più in generali manufatti di chiara impronta fascista. Mi riferisco in particolare alla zona dell’Eur piuttosto che alla zona del Foro Italico. Che facciamo, dottor Conti? Abbattiamo tutto? Tutto quanto presente a Roma, ma anche a Latina per esempio, sono opere che attualmente sono tutelate dalla Soprintendenza ai beni architettonici della capitale e sono preservati come manutenzione. Mi spiace ma certe affermazioni possono essere partorite solo da persone poco storiche e molto prevenute.

Marco Rigotti

Brescia